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أخبار العالم

عندما تحولت الجزيرة إلى قناة سعودية.. أمير خليجي يفضح تناقض إعلام قطر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:48 ص
أمير سعودي يفضح تناقض
أمير سعودي يفضح تناقض الجزيرة
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قسم الخارجي
أثار الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة عن قناة الجزيرة، كشف خلالها تناقض القناة القطرية وإدارتها.

وقال بن مساعد في تغريدة على تويتر "عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقًا في الرياض التزم فيه بأمور لم يُنفذ منها الّا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة سعودية رسمية تقريبًا وكان ينقصها فقط حينها بث أغاني وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى !".

وفي تغريدة أخرى، قال الأمير السعودي ساخرا: "إنها قناة الجزيرة قناة الحياد والمبادئ".

من جانبه علق رجل الأعمال السعودي منذر آل شيخ مبارك على تغريدة الأمير بن مساعد قائلا "سمو الأمير: أصبحت لعبتهم الإعلامية مكشوفة للجميع فلم يعد لتصعيد نبرتهم أو تخفيفها أثر في التعاطي مع نظام الدوحة فقطر كانت تعتقد أن بإمكانها ابتزاز الدول عبر مجموعة من القنوات أو مرتزقة الإعلام ولكنها مع كثرة التقلبات أصبح الشارع العربي على دراية كاملة بحقيقة إعلام قطر".

بينما ردّ أحد المغردين على الأمير السعودي قائلاً: "التناقضات تفوق العجب وتستحي منها أعتى التناقضات، قناة يديرها عزمي الطامح لرئاسة الكيان الصهيوني شهادة عار كافية"، فيما قال آخر "كالعادة لايمكن باي حال من الاحوال ان ينفذ  تنظيم الحمدين التعهدات المنصوص عليها في اي اتفاقية لانهم بكل وضوح وبكل صراحة ليس لهم من رأيهم شيء".

ويعلق مغرد آخر قائلا "أمير قطر الحالي مجرد صورة يدار من قبل تنظيم الحمديين وعزمي بشار ، شخص رأيه ليس بيده".

وفي وقت سابق، دخل بن مساعد في مشادة مع جمال الريان المذيع بقناة الجزيرة بعدما زعم الأخير توسط إعلامي إماراتي للمصالحة بينهما، وفضح الأمير السعودي ادعاء الريان.
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