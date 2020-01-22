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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

 ويدخل المارد الأحمر تلك المباراة وهو موقف صعب ويحتاج للفوز ولا غيره للحفاظ علي أماله في التأهل لدور الـــ8 لدورى الأبطال الأفريقي حيث لديه 7 نقاط جمعها من الفوز علي الهلال السوداني وبلاتنيوم بالقاهرة والتعاقد مع الأخير في زيمبابوي والخسارة من النجم الساحلي في رادس نهاية نوفمبر الماضي.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي المقاولون العرب بهدفين نظيفين لتخفيف الحمل البدني علي الفريق بعد الإرهاق الذي ضرب الصفوف نتيجة ضغط المباريات ورحلات السفر، ومن المقرر ان يشهد مران اليوم فحص طبي لعمرو السولية الذي تعرض للإصابة في نهاية مباراة ذئاب الجبل فيما أكد الجهاز الطبي أن رمضان صبحي لن يلحق بتلك المباراة الحاسمة.

وقال الدكتور خالد محمود أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي؛ لضمان تعافيه بشكل مثالي من آثار مزق العضلة الخلفية، وأضاف أن السويسري فايلر يرغب في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة علي الصعيدين المحلي والإفريقي، ومن ثم يتم السير بخطوات تدريجية في عملية إشراك اللاعب في تدريبات الكرة؛ للاطمئنان على تعافيه تماما؛ بهدف الدفع به بشكل نهائي في التدريبات الجماعية.

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