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فن

إن شاء الله يدغدغ الدنيا.. مصطفى خاطر يهنئ زملاءه بـ لص بغداد | شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان مصطفى خاطر صورًا تجمعه بنجوم فيلم "لص بغداد" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلّق مصطفى خاطر، قائلاً: "لص بغداد فيلم تحفة ألف مبروك لكل صحابى وإن شاء الله يدغدغ الدنيا".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

الف مبروك - بالتوفيق - انشاء هيكسر الدنيا 


شهد العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" حضورا جماهيريا كبيرا بإحدى السينمات بأكتوبر، حيث حضر من أبطال الفيلم محمد إمام ، ياسمين رئيس ، امينة خليل ، محمد عبد الرحمن توتا ، فتحي عبد الوهاب.

وحضر لتهنئة أبطال العمل علي ربيع ، المخرج محمود كامل ، اوس اوس ، هادي الباجوري، محمد أنور، أحمد شوقي، هنا شيحه ، سوزان نجم الدين ، عصام امام.
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