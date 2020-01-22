إن شاء الله يدغدغ الدنيا.. مصطفى خاطر يهنئ زملاءه بـ لص بغداد | شاهد

نشر الفنان مصطفى خاطر صورًا تجمعه بنجوم فيلم "لص بغداد" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلّق مصطفى خاطر، قائلاً: "لص بغداد فيلم تحفة ألف مبروك لكل صحابى وإن شاء الله يدغدغ الدنيا".





وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:





الف مبروك - بالتوفيق - انشاء هيكسر الدنيا









شهد العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" حضورا جماهيريا كبيرا بإحدى السينمات بأكتوبر، حيث حضر من أبطال الفيلم محمد إمام ، ياسمين رئيس ، امينة خليل ، محمد عبد الرحمن توتا ، فتحي عبد الوهاب.





وحضر لتهنئة أبطال العمل علي ربيع ، المخرج محمود كامل ، اوس اوس ، هادي الباجوري، محمد أنور، أحمد شوقي، هنا شيحه ، سوزان نجم الدين ، عصام امام.