AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ يورو واحد امتلك منزلك في مدينة إيطالية.. وهذه هي الشروط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
إذا كنت ممن يبحثون عن الهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي في مسكنهم، فهاهي قد جاءتك الفرصة في أن تمتلك منزلاً تجتمع فيه كل هذه العناصر، كل ما عليك أن تحزم أمتعتك وتتجه إلى مدينة "بيساكيا" الإيطالية.

أعلنت مدينة بيساكيا الخلابة في منطقة كامبانيا بجنوب إيطاليا، عن توفير منازل للبيع مقابل يورو واحد، وتصبح جزءًا من المجتمع المحلي للمدينة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كل ما سيحتاجه المشترون هو إجراء تجديدات للمباني، واصطحاب الأهل والأصدقاء معهم، فقد أوضح نائب عمدة المدينة أنهم يأملون أن تشتري العائلات أو مجموعات الأصدقاء المنازل ، خاصة أن بعض المنازل متجمعة معًا.

تكمن الفكرة في بث حياة جديدة في البلدة الصغيرة ، التي أصبحت بعض المناطق بها مهجورة ، رغم وجود بعض المتاجر والمطاعم النابضة بالحياة.

ويبلغ عدد سكان البلدة أقل من 5000 نسمة ، ويعود سبب انخفاض عدد السكان للهجرة بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب البلدة في الثمانينيات.

وفقًا لـ CNN Travel ، فإن سلطات Bisaccia تطرح 90 مبنى في السوق ، كل منها بسعر يورو واحد، فقد تقع Bisaccia وسط بعض التلال والمناظر الطبيعية الجميلة التي توجد من البطاقات البريدية ، ناهيك عن وجود الكثير من الكهوف التاريخية وسراديب الموتى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة مصرية تفوز بأفضل وجهة للغوص في العالم.. التفاصيل

مشاركان في منتدى شباب العالم: رغبنا في التواصل مع شباب ذي فكر مختلف

في حفل هشام طلعت مصطفى بمناسبة 20 عاما على إنشائه.. علي الحجار يحيي ليلة طربية في نادي الرحاب الرياضي.. صور وفيديو

مهاجم ريال مدريد ومنتخب إيطاليا السابق يقضي إجازته بشرم الشيخ للاستمتاع بالطقس الدافئ.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز للعاطس في الصلاة قول الحمد لله.. اعرف رأي الأزهر

رسميا.. جيرالدو مستمر في الأهلي

السر الغامض.. السبب الحقيقي وراء غرق السفينة تيتانيك

فرصة.. اشترى iPhone 6 Plus بـ 2350 جنيها فقط

أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل أزمة ليبيا ويحكي ما حدث بالغرف المغلقة

أفضل 5 تابلت تقدر تشتري منهم في 2020.. iPad Pro الأول.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها