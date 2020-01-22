بـ يورو واحد امتلك منزلك في مدينة إيطالية.. وهذه هي الشروط

إذا كنت ممن يبحثون عن الهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي في مسكنهم، فهاهي قد جاءتك الفرصة في أن تمتلك منزلاً تجتمع فيه كل هذه العناصر، كل ما عليك أن تحزم أمتعتك وتتجه إلى مدينة "بيساكيا" الإيطالية.





أعلنت مدينة بيساكيا الخلابة في منطقة كامبانيا بجنوب إيطاليا، عن توفير منازل للبيع مقابل يورو واحد، وتصبح جزءًا من المجتمع المحلي للمدينة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كل ما سيحتاجه المشترون هو إجراء تجديدات للمباني، واصطحاب الأهل والأصدقاء معهم، فقد أوضح نائب عمدة المدينة أنهم يأملون أن تشتري العائلات أو مجموعات الأصدقاء المنازل ، خاصة أن بعض المنازل متجمعة معًا.





تكمن الفكرة في بث حياة جديدة في البلدة الصغيرة ، التي أصبحت بعض المناطق بها مهجورة ، رغم وجود بعض المتاجر والمطاعم النابضة بالحياة.





ويبلغ عدد سكان البلدة أقل من 5000 نسمة ، ويعود سبب انخفاض عدد السكان للهجرة بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب البلدة في الثمانينيات.





وفقًا لـ CNN Travel ، فإن سلطات Bisaccia تطرح 90 مبنى في السوق ، كل منها بسعر يورو واحد، فقد تقع Bisaccia وسط بعض التلال والمناظر الطبيعية الجميلة التي توجد من البطاقات البريدية ، ناهيك عن وجود الكثير من الكهوف التاريخية وسراديب الموتى.



