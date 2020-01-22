مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار





تداول رواد التواصل الإجتماعي صوراً لطفلة غارقة في مياه الأمطار، وتبين بعد نشر تلك الصورة أنها لطفلة ليبية لقيت حتفها بعد غرقها في مياه الأمطار.





تعرضت بعض المدن في ليبيا إلى سيول جارفة، تسببت في جرف أسرة وتشاء الأقدار أن تنقذ العائلة بأكملها إلا طفلة صغيرة غرقت في مياه الأمطار التي غمرت المنزل ولم تتمكن الطفلة من الخروج منه ولقيت مصرعها.





جدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في محاصرة بعد المواطنين والإبل في بعض الأماكن و مازالت عمليات الإنقاذ مستمرة.

تعرضت ليبيا لموجة من الطقس السيئ المصاحب له الأمطار الغزيرة التي غمرت بعض المدن من شدتها وتسببت في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الأخرى.