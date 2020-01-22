AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:32 ص
مصرع طفل ليبية بسبب
مصرع طفل ليبية بسبب الأمطار الغزيرة
Advertisements
مريم صليب
تعرضت ليبيا لموجة من الطقس السيئ المصاحب له الأمطار الغزيرة التي غمرت بعض المدن من شدتها وتسببت في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الأخرى. 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صوراً لطفلة غارقة في مياه الأمطار، وتبين بعد نشر تلك الصورة أنها لطفلة ليبية لقيت حتفها بعد غرقها في مياه الأمطار. 

تعرضت بعض المدن في ليبيا إلى سيول جارفة، تسببت في جرف أسرة وتشاء الأقدار أن تنقذ العائلة بأكملها إلا طفلة صغيرة غرقت في مياه الأمطار التي غمرت المنزل ولم تتمكن الطفلة من الخروج منه ولقيت مصرعها. 

جدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في محاصرة بعد المواطنين والإبل في بعض الأماكن و مازالت عمليات الإنقاذ مستمرة. 
مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار
مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار
مصرع طفلة في ليبيا بسبب الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة بكينيا إلى 60 قتيلًا

سوء الأحوال الجوية.. ارتفاع الأمواج برأس البر.. وغرق الكافيهات وتحطم أثاثها

المدن الساحلية غارقة بين أمواج البحر وأمطار السماء.. والمحافظات ترفع حالة الطوارئ

شاهد.. الأمطار تغرق تل أبيب

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 60 شخصا

ترشيحاتنا

رسمياً.. أليو بادجي على رأس قائمة الأهلي في مواجهة النجم الساحلي

العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة أسفل أرضية غرفة المعيشة.. لن تصدق ما حدث

هيئة الأرصاد: استقرار الطقس بداية من السبت المقبل.. فيديو

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

تمسكت بحقيبتها فكان عقابها شق بطنها .. التحقيقات في طعن فتاة قاومت سارقيها بالهرم

ماذا يفعل المريض في المنزل بعد عملية قسطرة القلب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور