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منوعات

لقطات تقشعر لها الأبدان.. سيدة تضع نفسها أمام القطار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
عرضت سيدة حياتها للخطر الشديد عندما أصرت على العبور من أمام القطار القادم بسرعة عالية، كادت أن تضع كلمة النهاية على حياتها، ولكنها نجت بأعجوبة شديدة. 

بينما كانت الإشارة تنير باللون الأحمر والمزلقان مغلق وكان سائق القطار يطلق صفارته للإعلان عن قدومه واقترابه من المنطقة السكنية، تخطت السيدة كل هذا وقامت بالعبور على شريط القطار عند اقتراب القطار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

انتشر مقطع  فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة التي خاطرت فيها المرأة وقيامها بهذا الفعل وتعريض حياتها للخطر، قام بتصويره أحد السائقين الذين ينتظرون عبور القطار.

ويقول الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي:" "رأيت امرأة قادمة من بعيد تجري نحو المزلقان لكي تسبق القطار وتعبر أمامه، وعندما شعرت بما ستقوم به".

مضيفًا: "تمكنت المرأة من العبور، ولكن لا أفهم لماذا فعلت ذلك"، دارت تلك الحادثة في مدينة تشيستر بولاية كارولاينا الجنوبية.

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