سيد معوض: أتمنى ابتعاد منتخب مصر عن الجزائر بعد الصعود

قال سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول إنه يتمنى مواجهة الكونغو والابتعاد عن الجزائر حال التأهل للدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





وأضاف معوض في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "منتخب الجزائر في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة ومواجهة المنتخبات العربية ستكون بها ندية كبيرة جدًا".





وأردف: "ذكرياتي السيئة مع مباريات الذهاب والعودة بمواجهة غانا بنظام التصفيات الحالي أصعب من نظام التصفيات الماضية".





وواصل: "وارد أن نسير في التصفيات بشكل جيد جدًا مثلما فعلنا مع بوب برادلي وفي النهاية فشلنا في التأهل".





وتابع: "مجموعة مصر متوازنة وترتيب المباريات هو ما سيصنع الفارق، فمن الأسباب الرئيسية في تأهلنا لنهائيات مونديال 2018 هو ترتيب مواجهات التصفيات، هذا مهم، واتمنى وقت المباريات نكون في حالتنا ويحالفنا التوفيق".





وتحدث معوض عن أكبر الأزمات التي تواجه منتخب مصر: "أكبر مشاكلنا هي أن الجماهير تفقد الثقة في منتخب مصر، الثقة ستعود من خلال الفوز والأداء الجيد، ولن نمر بظروف أصعب من المعسكر الماضي".





وأتم: "محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الغائبين عن منتخب مصر في المعسكر الماضي، عاد بشكل قوي جدًا وأتمنى أن يكون إضافة كبيرة خلال المعسكر المقبل".



