AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد معوض: أتمنى ابتعاد منتخب مصر عن الجزائر بعد الصعود

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قال سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول إنه يتمنى مواجهة الكونغو والابتعاد عن الجزائر حال التأهل للدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأضاف معوض في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "منتخب الجزائر في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة ومواجهة المنتخبات العربية ستكون بها ندية كبيرة جدًا".

وأردف: "ذكرياتي السيئة مع مباريات الذهاب والعودة بمواجهة غانا بنظام التصفيات الحالي أصعب من نظام التصفيات الماضية".

وواصل: "وارد أن نسير في التصفيات بشكل جيد جدًا مثلما فعلنا مع بوب برادلي وفي النهاية فشلنا في التأهل".

وتابع: "مجموعة مصر متوازنة وترتيب المباريات هو ما سيصنع الفارق، فمن الأسباب الرئيسية في تأهلنا لنهائيات مونديال 2018 هو ترتيب مواجهات التصفيات، هذا مهم، واتمنى وقت المباريات نكون في حالتنا ويحالفنا التوفيق".

وتحدث معوض عن أكبر الأزمات التي تواجه منتخب مصر: "أكبر مشاكلنا هي أن الجماهير تفقد الثقة في منتخب مصر، الثقة ستعود من خلال الفوز والأداء الجيد، ولن نمر بظروف أصعب من المعسكر الماضي".

وأتم: "محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الغائبين عن منتخب مصر في المعسكر الماضي، عاد بشكل قوي جدًا وأتمنى أن يكون إضافة كبيرة خلال المعسكر المقبل".

واختتم: "عبد الله السعيد من الأسماء المرشحة دائمًا للتواجد في منتخب مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب رجال الطائرة يفوز على الجزائر بتصفيات أفريقيا

نجم منتخب الطائرة: الفوز على الجزائر بداية جيدة.. وتونس منتخب منظم

رئيس اتحاد الطائرة يشيد بأداء منتخب مصر في التصفيات المؤهلة للأولمبياد

مدرب طائرة تونس: لم نتأهل للأولمبياد بعد.. ولا يمكننا الاستهانة بالجزائر

منتخب تونس للكرة الطائرة رجال يهزم الجزائر ويصعد لأولمبياد طوكيو

هجوم ناري من وائل جمعة على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

متبطلش تضحك.. أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة كاجول وماكياج ناعم

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي.. وياسمين رئيس بـ الشورت في عرض لص بغداد

اهم الاخبار.. حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير.. انفراج أزمة أزارو في الأهلي.. خالد النبوي يخضع لعملية بالقلب

ماذا يفعل المريض في المنزل بعد عملية قسطرة القلب؟

زلابيا عروس التنمر: فوجئت بالصور وخطيبي سابني تاني يوم وخد دبلته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور