AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كشف تفاصيل مؤتمر برلين وعلق على دعوات 25 يناير.. تعرف على أبرز تصريحات أحمد أبو الغيط فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:36 ص
أبو الغيط وأحمد موسي
أبو الغيط وأحمد موسي
Advertisements
قسم التوك شو
أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارًا مطولًا أمس مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك  خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وكشف أبو الغيط خلال الحوار عن كواليس قمة برلين و معلومات تعرض لأول مرة عن الحوار بين رؤساء العالم.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحاته خلال البرنامج.. 

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه فى عام 2010 كان الاحتياطي النقدي المصري 50 مليار دولار ولكن بعد 2011 أصبحت مديونية الدولة 50 مليار دولار .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعوات النزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، وقال: "نتابع لكن لا أعتقد أن يكون هناك من هو مستعد للعودة للمشاهد التى كانت في2011"..  لمتابعة التفاصيل إضغط هنا 


أحمد أبو الغيط: الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات ماضية، موضحًا أن هناك تدخلات تركية واضحة فى الشأن الليبي.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أحمد أبو الغيط: لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود في الجو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدولة تقدم خدمات مميزة للمواطنين، كمبادرة فيروس سي وعلاج المرأة وغيرها من المبادرات التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى . لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أحمد أبو الغيط: القوة الصينية تنمو بشكل واضح

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون القطب الأوحد فى الشرق الأوسط وذلك بعد ظهور قوتين رئيسيتين هما الصين و روسيا، وذلك بعد عودتهما النشطة للتأثير على الشرق الأوسط.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أبو الغيط: أردوغان ووزير خارجيته هاجما الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قاسم سليماني قاد مليشيات إيرانية في سوريا ومازالت موجودة، مؤكدًا أن إيران موجودة كقوة عسكرية على الأرض فى عدة دول عربية.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أبو الغيط: قاسم سليمانى تدخل كثيرا فى الأراضى والشئون العربية.. والوجود الإيرانى مرفوض فى العراق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قاسم سليمانى تدخل كثيرا فى الأراضى العربية، وهو يزعم أنه يدافع عن شعوب المنطقة.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

ابو الغيط: أمريكا تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الإيرانية منذ 2003

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ستتصدى لتصرفات اردوغان فى المنطقة وستجتمع الدول العربية مرة أخري فى حالة أى تهديد تركي .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

 

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين 

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه نتج عن اجتماع برلين شقان هما المتابعة السياسية ووقف إطلاق النار، موضحًا أنه سيكون هناك متابعة لكيفية الإشراف على وقف إطلاق النار .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا.


أبو الغيط: قادة مؤتمر برلين رفضوا ما تفعله تركيا في ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفرنسي والجامعة العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية رفضوا ما تقوم به تركيا فى ليبيا.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكشف معلومات لأول مرة عن علاقته بـ أحمد أبو الغيط.. فيديو

أبو الغيط: الوضع في ليبيا متدهور من 9 سنوات وتفاقم الأمر بتدخل تركيا.. فيديو

الجامعة العربية: مصر يهمها تأمين حدودها مع ليبيا من الإرهاب.. فيديو

أبو الغيط: تركيا ترسل الإرهابيين إلى ليبيا.. واتفاق السراج وأردوغان عقد الأمور

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

ابو الغيط: أمريكا تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الإيرانية منذ 2003

ترشيحاتنا

سيد معوض: أتمنى ابتعاد منتخب مصر عن الجزائر بعد الصعود

ظروف قهرية.. تعرف على سبب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

عريس وعروسة يلغيان حفل زفافهما بعد صدمتهما في والديهما

طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد | شاهد

محمد إمام ينشر صورة له من العرض الأول لـ لص بغداد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها