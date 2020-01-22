كشف تفاصيل مؤتمر برلين وعلق على دعوات 25 يناير.. تعرف على أبرز تصريحات أحمد أبو الغيط فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى

أجرى الإعلامي أحمد موسى حوارًا مطولًا أمس مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وكشف أبو الغيط خلال الحوار عن كواليس قمة برلين و معلومات تعرض لأول مرة عن الحوار بين رؤساء العالم.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحاته خلال البرنامج..

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه فى عام 2010 كان الاحتياطي النقدي المصري 50 مليار دولار ولكن بعد 2011 أصبحت مديونية الدولة 50 مليار دولار .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أمين الجامعة العربية يعلق على حشد المواطنين للتظاهر في 25 يناير

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعوات النزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، وقال: "نتابع لكن لا أعتقد أن يكون هناك من هو مستعد للعودة للمشاهد التى كانت في2011".. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا





أحمد أبو الغيط: الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأوضاع فى ليبيا متدهورة منذ 9 سنوات ماضية، موضحًا أن هناك تدخلات تركية واضحة فى الشأن الليبي.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أحمد أبو الغيط: لأول مرة يتم تزويد مقاتلات مصرية بالوقود في الجو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدولة تقدم خدمات مميزة للمواطنين، كمبادرة فيروس سي وعلاج المرأة وغيرها من المبادرات التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى . لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أحمد أبو الغيط: القوة الصينية تنمو بشكل واضح

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون القطب الأوحد فى الشرق الأوسط وذلك بعد ظهور قوتين رئيسيتين هما الصين و روسيا، وذلك بعد عودتهما النشطة للتأثير على الشرق الأوسط.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أبو الغيط: أردوغان ووزير خارجيته هاجما الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قاسم سليماني قاد مليشيات إيرانية في سوريا ومازالت موجودة، مؤكدًا أن إيران موجودة كقوة عسكرية على الأرض فى عدة دول عربية.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أبو الغيط: قاسم سليمانى تدخل كثيرا فى الأراضى والشئون العربية.. والوجود الإيرانى مرفوض فى العراق

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قاسم سليمانى تدخل كثيرا فى الأراضى العربية، وهو يزعم أنه يدافع عن شعوب المنطقة.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

ابو الغيط: أمريكا تقدم العراق على طبق من فضة للتدخلات الإيرانية منذ 2003

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ستتصدى لتصرفات اردوغان فى المنطقة وستجتمع الدول العربية مرة أخري فى حالة أى تهديد تركي .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه نتج عن اجتماع برلين شقان هما المتابعة السياسية ووقف إطلاق النار، موضحًا أنه سيكون هناك متابعة لكيفية الإشراف على وقف إطلاق النار .. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا.





أبو الغيط: قادة مؤتمر برلين رفضوا ما تفعله تركيا في ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفرنسي والجامعة العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية رفضوا ما تقوم به تركيا فى ليبيا.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا