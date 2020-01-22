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أخبار العالم

مصادر سعودية تحذر من منتحلي صفة الأمير خالد بن سلمان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:31 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
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قسم الخارجي
حذرت وسائل إعلام سعودية من وجود حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودية، مؤكدة أن لديه حساب واحد فقط موثق على "تويتر".

وأكدت مصادر سعودية لصحيفة "عاجل" أن الحساب الرسمي للأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هو (‪@kbsalsaud‬)، مشددة على أن أي حساب آخر يُنسب إلى الأمير "مزور ومنتحل ولا يمثله".

يأتي ذلك بعد تداول النشطاء تغريدات لحساب آخر يحمل اسم الأمير خالد بن سلمان على تويتر يتحدث خلالها عن الأوضاع في المنطقة العربية خاصة فيما يخص الشأن اليمني، ولا تمثل الرأي الرسمي للمملكة العربية السعودية. 

من جانبه حذر  محمد آل جابر السفير السعودي، لدى اليمن في تغريدة على "تويتر" من هذا الحساب مؤكدا أنه لا يمثل الأمير خالد بن سلمان. 

بدوره، علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على التحذير السعودي مغردا "تنويه مهم..  وكبار المسؤولين ممن لديهم حساب موثق في تويتر  من المؤكد أنه لا يمكن أن يكون لديهم حساب آخر غير موثق  أستغرب ممن لا يتنبه لهذا الأمر".

جاء ذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل تغريدات الحساب الذي يحمل اسم "محب خالد بن سلمان khalid bin salman باعتبارها تصريحات تعبر عن رأي المسؤول السعودي.

وحذر عدد كبير من النشطاء السعوديين من ذلك الحسابات وأخرى مشابهة تتحدث باسم لسان الأمير السعودي ولا ينتبه لها الناشرين.
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