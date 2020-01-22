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فن

فيلم 1917 يحصد 144 مليون دولار حول العالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:19 ص
فيلم 1917
فيلم 1917
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شروق ابراهيم
حقق فيلم 1917 إيرادات بلغت 144 مليون دولار امريكي حول العالم بعد طرحه في السينمات منذ أسابيع قليلة.

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية ٨١ مليون دولار أمريكي وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا حقق 63 مليون دولار.

فيلم ١٩١٧ حصد جائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب وتوج مخرجه سام مينديز بجائزة أفضل مخرج، كما ينافس على عدة جوائز بحفل الأوسكار.

تدور أحداث فيلم 1917 فى إطار الدراما والحروب في ذروة الحرب العالمية الأولى ، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين ، هما سكوفيلد وبليك ، مهمة مستحيلة على ما يبدو. في سباق مع الزمن ، يجب عليهم عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود - من بينهم شقيق بليك.
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