حدث ليلًا.. خالد النبوي مطلوب على جوجل.. وفيروس غامض في الصين.. وتركي آل الشيخ يرسل خطاباً مفاجئاً

تركي آل الشيخ يطالب محمود الخطيب بتحديد موقفه من الرئاسة الشرفية

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بيانًا عبر حسابه على "فيسبوك"، يُطالب فيها مجلس إدارة الأهلي بكشف موقفه من رئاسة النادي الأهلي شرفيًا

الصين تعلن ارتفاع وفيات الفيروس الغامض

أعلنت الصين وفاة 9 أشخاص حتى الآن بسبب الفيروس الغامض، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن تقارير صينية رسمية، أن عدد المصابين بلغ نحو 440 مصابًا.

خالد النبوي مطلوب على جوجل

تصدّر الفنان خالد النبوي، لائحة البحث بمحرك جوجل الشهير بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

ووجّه عدد من الفنانين منهم هاني رمزي وغادة عبد الرازق وغيرهم رسائل دعم لخالد النبوي الذي يركض في المستشفى حاليًا تحت الملاحظة الطبية

رسميا.. جيرالدو مستمر في الأهلي

أعلنت إدارة الأهلي استمرار الأنجولي جيرالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم

وأنهت الإدارة الحمراء كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المغربي وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي لمدة 6 شهور

مجلس الشيوخ يرفض إدراج أدلة جديدة في محاكمة ترامب

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مقترح الديمقراطيين عرض وثائق جديدة خلال محاكمة الرئيس دونالد ترامب الرامية لعزله

ورفض أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اقتراح الديمقراطيين بإدراج مستندات تتعلق بتعمد إدارة ترامب تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا وتخفيض الميزانية للضغط على كييف، وفقا لصحيفة "الجارديان"



