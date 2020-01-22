حريق بمخزن بويات أسفل كوبري سوهاج العلوي دون إصابات

اندلع حريق بمخزن بويات تابع لهيئة الطرق والكباري، أسفل كوبري سوهاج العلوي علي النيل، بسبب ماس كهربائي، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، دون حدوث إصابات.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بمخزن خاص بشركة السعداء للمقاولات التابع لهيئة الطرق والكباري والكائن أسفل كوبري سوهاج العلوي، وتم الدفع بـ ٢ سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.







