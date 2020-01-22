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حوادث

حريق بمخزن بويات أسفل كوبري سوهاج العلوي دون إصابات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:34 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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خالد رياض
اندلع حريق بمخزن بويات تابع لهيئة الطرق والكباري، أسفل كوبري سوهاج العلوي علي النيل، بسبب ماس كهربائي، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، دون حدوث إصابات. 

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بمخزن خاص بشركة السعداء للمقاولات التابع لهيئة الطرق والكباري والكائن أسفل كوبري سوهاج العلوي، وتم الدفع بـ ٢ سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات. 


بسؤال كل من المهندس "محمد. ع"، ٣٥ عاما، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بسوهاج، و"محمود. ع"، ٤٣ عاما، خفير خصوصي بالشركة ويقيمان بذات الناحية، رجحا أن يكون سبب الحريق "ماس كهربائي"، وأكدا احتراق ٣٠٠ جالون دهانات، كما قال الأخير إنه لم ينتج عن الحريق ثمة تلفيات بجسم الكوبري، ونفيا الشبهة الجنائية. 
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