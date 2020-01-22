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أخبار العالم

الآمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة في لبنان

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:19 ص
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ترحيبه بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وأكد جوتيريش دعم الأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان واستقراره.

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وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، تشكيل حكومته بعد انتظار ومداولات استمر 33 يوما.

وقال حسان دياب في كلمة له إن "المتظاهرين وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية..استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضعت معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة".

وأضاف: "أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، وسنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات".

وأكد أن الحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، "نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة.

 وفي المقابل، اندلعت احتجاجات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تشكيل الحكومة اللبنانية قبل  أن يخرج بكامله إلى العلن.

وقطع المحتجون بعد الطرقات في عدد من المناطق، فيما توافد آخرون إلى مدخل البرلمان في وسط العاصمة بيروت.

ويرفض المحتجون مبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه تشكيل الحكومة الجديد، مثل سابقاتها، وهو ما يرفضه الحراك.
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