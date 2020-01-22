6 درجات مئوية.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس سوف تشهد برودة شديدة فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وكشف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن استمرار النشاط المكثف للرياح مع استمرار حالة عدم الاستقرار بـالأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.
ولفت محمود شاهين، إلى وصول درجات الحرارة فى مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وكاترين لـ 6 درجات مئوية بينما في القاهرة تتراواح كما بين 9 : 11 درجات مئوية، وذلك خلال 72 ساعة القادمة.
وأوضح شاهين، أن كثافة الشبورة المائية هي نتيجة سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ولكنها ليست بالغزيرة مقارنة بموجة الصقيع الأخيرة التى شهدتها البلاد مؤخرأ.
ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.