6 درجات مئوية.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

قال

وكشف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن استمرار النشاط المكثف للرياح مع استمرار حالة عدم الاستقرار بـ

ولفت محمود شاهين، إلى وصول درجات الحرارة فى مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وكاترين لـ 6 درجات مئوية بينما في القاهرة تتراواح كما بين 9 : 11 درجات مئوية، وذلك