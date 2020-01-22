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أخبار العالم

تعطل 8 طائرات عسكرية إسرائيلية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:52 ص
تعطل 8 طائرات عسكرية
تعطل 8 طائرات عسكرية إسرائيلية
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سمر صالح

كشف ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي النقاب عن تفاصيل مثيرة حول غرق مربض الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل أسابيع جنوب البلاد.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الضابط قوله، إن ثلاثة طائرات من أصل ثمانية تضررت بفعل الأمطار في قاعدة "حتسور" قبل اسبوعين.

 

وأشار المراسل العسكري للصحيفة "يوأف زيتون"، إلى أن الطائرات الثلاثة ستتوقف عن العمل قرابة الثلاثة أشهر، حتي يتم صيانتها ومعالجة الأعطال التي أصابتها.

 

وتابع، "أما الخمسة الأخرى ستعود للعمل خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الحديث يدور عن أضرار بمئات الملايين بعيد عن الواقع. 

 

يشار إلى أن قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، مما أدى إلى غرقها وتعطل عدد منها.

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