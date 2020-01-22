22 يناير.. ماذا يقول لك تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح لمواليد 22 يناير.





شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 22 يناير، فإن ذلك يعني أنك تميل للتعلق بجذورك وأصولك، كما أن لديك روح إخلاص، وتحب التميز وتتمتع بشخصية ثرية، لكنك تميل للعناد والمقاومة كثيرا.





نصيحة:



هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.