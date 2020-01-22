لكل اسم حكاية.. بحيرة البردويل نسبة لملك بيت المقدس بلدوين الأول

عرفت بحيرة البردويل محافظة شمال سيناء، قديما في العصور الكلاسيكية باسم بحيرة "سربون، أو سربونيس" وفي العصور الوسطى سميت باسم (سبخة بردويل) نسبة لملك مملكة بيت المقدس بردويل "بلدوين الأول" (493-512هـ1100-1117م ) الذي عرف في مصادر العصور الوسطى العربية بهذا الاسم.





ويقول الدكتور سامي البياضي خبير الآثار عن سبب تسميتها بهذا الاسم ، أنه عند قيام الملك "بلدوين الأول" بحمله على مصر في عام 511هـ1118م هاجم الفرما وأحرقها، وفي طريق العودة توفي بهذه السبخة فأخرجت أحشاؤه ورميت في المنطقة وبعدها سميت سبخة بردويل ومنها جاء اسم بحيرة البردويل بعد ذلك حتى يومنا هذا.





وتقع بحيرة البردويل ما بين مصب وادي العريش و مصب الفرع البيلوزي الطيني أحد أفرع النيل السبعة الذي كان يصب في شمال غرب سيناء.





مع بداية العصور التاريخية على أرض سيناء ازدهرت طرق الحرب الدفاعية والتجارية بين مصر وجيرانها عبر سيناء، فتزدهر طريق حورس الحربي الذي يساير حواف بحيرة البردويل ونجده منقوشا في نقوش سيتي بمعبد الكرنك في الأقصر، حيث كانت تحصنه 12 قلعة تم تحقيق بعضها من خلال الكشوفات الأثرية التي أُجريت تجري على أرض سيناء.





كما اهتم اليونانيون والرومانيون بالتمركز على ساحل سيناء الشمالي بمحاذاة البحر المتوسط، وقيامهم بتشييد مراكز عمرانية جديدة أو إعادة استخدام مراكز كانت معروفة من قبل مثل تل الحير "مجدول"، و الفرما "بلوزيوم" والمحميات "جارا" وجزيرة وكثيب القلس "تل كاسيوس"، والفلوسيات "اوستراكين.





وفي العصر البيزنطي كان يوجد حصن مدينة الفلوسيات "إوستراسين، إوستراكين " على أطراف بحيرة البردويل الشرقية، حيث تم اكتشاف المدينة المحصنة والمساكن والمقابر وثلاث كنائس بازيليكية.





وعن أهمية بحيرة البردويل في العصور الإسلامية المتعاقبة، أكد الدكتور سامي البياضي خبير الآثار أنه تم فتح القسم الشمالي من شبه جزيرة سيناء المسار لأطراف بحيرة البردويل على يد عمرو بن العاص عام 18هـ640م مرورًا برفح والعريش ثم الطريق المار جنوب بحيرة البردويل، والفرما متخذا طريق الرمل طلبا لتوافر آبار المياه وبعدا عن الساحل لوجود الحاميات الرومانية.





وذكر أن العصر العباسي تولى عنبسة بن إسحاق الضبي والي مصر بناء حصن الفرما على أطراف بحيرة البردويل الغربية في عام 239هـ853م، ذلك الحصن الذي يعتبر أقدم أثر عباسي وحصنا حربيا باقيا بمصر من العصر العباسي.





وفي العصر المملوكي، اهتم المماليك بالساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء فقاموا ببناء برجين في الطينة وبالقرب منها في أيام السلطان المملوكي الأشرف برسباي .





وفي عهد السلطان قانصوه الغوري تم بناء قلعة في الطينة على أطراف بحيرة البردويل الغربية.