مدير مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية: نسبة التنفيذ 90%..فيديو

قال المهندس صلاح خميس، مدير مشروع بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالحى الحكومى تقترب من تسعين بالمئة، لافتًا إلى أنه تم إنجاز 100% منشآت خرسانية.

وأضاف المهندس صلاح خميس، فى لقاء خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم الانتهاء من تشطيب الواجهات للعقارات بالحى الحكومى بنسبة 100%، بينما الأعمال الكهروميكانيكية تم الانتهاء منها بنسبة 85%.

وتابع أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال المسطحات الخضراء، مؤكدًا أنه جار العمل بشكل سريع فى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لانتقال الوزارات إليه قريبًا.

وأوضح المهندس عمرو محمد رفعت، مدير الميكانيكا الإليكترونية بـالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم استخدام الأجهزة الذكية، حيث إن كل الأجهزة الموجودة بالمشروع مرتبطة بنظام التحكم الإلكترونى للتحكم فى إدارة المشروع من أى مكان، مشيرًا إلى أن نسبة الخطأ فى العاصمة الإدارية لا تتجاوز النسبة المسموحة.

ويقع الحي الحكومي على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع، يتكون من 36 مبنى، 34 مبنى منهم للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء، ويعمل في تنفيذ الحي نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل عدد من الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة منتصف العام الجارى.

و يعد مجلس النواب أحد أبرز المباني الجديدة بالحي الحكومي، ومن المقرر افتتاحه رسميا، يونيو 2019، حسبما أفاد الموقع الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، و تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع، وفور افتتاحه سينتهي دور مقر البرلمان الموجود حاليا في وسط البلد.





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