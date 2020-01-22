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محافظات

استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
واصلت أجواء الطقس الباردة ظواهرها على محافظة بورسعيد، مع استمرار الرياح بسرعة 20كم ساعة والتي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام.

وظهرت أشعة الشمس نسبيا في سماء الباسلة وسط السحب من خلال درجة حرارة العظمى 16 والصغرى 12 بارتفاع طفيف عن درجات حرارة الأمس.

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع نسبة الرطوبة إلي 61% ووصول الغيوم إلى نسبة 43% واحتمالية تساقط الأمطار إلى نسبة 3% على مدار اليوم.

وواصلت الأجهزة التنفيذية أعمالها لمسح وشفط المياه من المناطق التي غمرت الشوارع بها للتيسير على مواطني تلك المناطق التنقل وقضاء احتياجاتهم و التوجه إلى عملهم.

كما واصل طلاب المراحل التعليمية المختلفة الانتظام في لجان الامتحانات لاختبارات الفصل الدراسي الأول وسط حالة من الاستعدادات الكبرى من غرفة عمليات وطوارئ مديرية التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين من تبعات الأحوال الجوية السيئة. 

يذكر أن بورسعيد تشهد منذ عدة أيام حالة من الطقس السيئ والذي بدأ في التحسن التدريجي بنسب متفاوتة لسرعة الرياح وهطول الأمطار وشدة البرودة.
استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد
استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد
استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد
استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد
استمرار أجواء الطقس البارد على بورسعيد
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