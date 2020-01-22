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محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. تنفيذ 216 وحدة إسكان الاجتماعى بالفرافرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم، الأربعاء، عن الانتهاء فعليا من تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الفرافرة بتكلفة 30 مليونا و180 ألف جنيه بنسبة 100%.

وأوضح اللواء مهندس أيمن عبد المنعم أنه يتضمن إقامة 9 عمارات سكنية بإجمالي 216 وحدة سكنية بواقع 24 وحدة لكل عمارة، من المقرر تسليمه للوحدة المحلية لمركز الفرافرة خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد إنه يجري تنفيذ مشروع حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مباني رئاسة وحدة محلية قروية بمركزي الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16.45 مليون جنيه.

وأكد أن الجهاز طرح بالفعل مشروع حفر الآبار الثلاثة وتشمل حفر بئر مياه شرب بعمق 650 مترا وبتكلفة 3.7 مليون جنيه في قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثانية بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالثة بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع حفر الآبار الثلاثة، ومن المقرر أن تدخل الآبار الخدمة في شهر يوليو 2020، كما تم طرح مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد عبد الله بمركز بلاط بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وجار البدء الفعلي في التنفيذ وجار الإعداد لتنفيذ نفس المشروع لتطوير وإحلال مبنى وحدة محلية قروية بمركز الداخلة وبنفس التكلفة.

يذكر أن فرع جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد كان وقع بروتوكول تعاون بين جهاز التعمير بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة وقرية بالواحات البحرية، ويتضمن تطوير المجازر بالمحافظة وتم الانتهاء من معاينة 14 مجزرا وتحديد مجزرين لبدء مشروع رفع الكفاءة لهما وهما مجزر موط بالداخلة ومجزر الخارجة، كما تم الانتهاء من أعمال الطرح ويجري تنفيذ المشروع بانتظام حاليًا.

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