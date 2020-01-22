AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. آخر التطورات بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:31 ص
الحى الحكومى بالعاصمة
الحى الحكومى بالعاصمة
Advertisements
آيات أحمد

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، لقطات لجولة للوقوف على آخر أعمال تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الحي الحكومي.

 

وقال المهندس صلاح خميس، مدير مشروع بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالحى الحكومى تقترب من تسعين بالمئة، لافتًا إلى أنه تم إنجاز 100% منشآت خرسانية وتشطيبات بنسبة 90%.

 

وأضاف المهندس صلاح خميس، فى لقاء خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم الانتهاء من تشطيب الواجهات للعقارات بالحى الحكومى بنسبة 100%، بينما الأعمال الكهروميكانيكية تم الانتهاء منها بنسبة 85%.

 

وتابع أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال المسطحات الخضراء، مؤكدًا أنه جار العمل بشكل سريع فى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لانتقال الوزارات إليه قريبًا.

 

ويقع الحي الحكومي  على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع، يتكون من 36 مبنى، 34 مبنى منهم للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء، ويعمل في تنفيذ الحي نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وتخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل عدد من الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة منتصف العام الجارى.

 

و يعد مجلس النواب أحد أبرز المباني الجديدة بالحي الحكومي، ومن المقرر افتتاحه رسميا، يونيو 2020 ، حسبما أفاد الموقع الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، و تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع، وفور افتتاحه سينتهي دور مقر البرلمان الموجود حاليا في وسط البلد.


<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMasrAlola%2Fvideos%2F609477253183991%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

عن الخسارة.. رسالة من رامي رضوان إلى جمهوره

بشعر قصير وملابس رياضية.. منة فضالى تتألق فى سوريا

إقبال كثيف من السيدات على مستوى محافظات الجمهورية للكشف عن سرطان الثدي.. فيديو

سمير فرج: السيسي أعاد العلاقات مع القارة على نهج الزعيم جمال عبد الناصر

خبير: الدولة توفر 13 مليار جنيه لتأمين غير القادرين صحيًا..فيديو

ترشيحاتنا

لقطات تقشعر لها الأبدان.. سيدة تضع نفسها أمام القطار

قصة الزوجة اللعوب وعشيقها.. الزوج ضبطهما في أحضان بعض على سريره.. تفاصيل

القوى العاملة: فض إضراب 300 عامل وصرف أجورهم الأحد المقبل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

لـ السيدات.. أخطاء شائعة تفسد الطعام تجنبي حدوثها.. تعرفى عليها

بينها السودان.. ترامب يفتعل أزمة مع 7 دول بهذا القرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة