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توك شو

رأفت شبيس: نتعامل مع الحالات المخالفة لتراخيص البناء بهذه الطريقة.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:41 ص
الدكتور رأفت شبيس
الدكتور رأفت شبيس
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شيرين عادل

قال الدكتور رأفت شبيس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن الجهاز دوره محدد بقرار جمهورى بإنشائه عام 1992 بالتفتيش على أعمال البناء بشكل عام.  

وكشف الدكتور رأفت شبيس، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن مهمة الجهاز هي رصد الحالات المخالفة سواء بحملات مفاجئة، أو شكاوى من المواطن، سواء كانت مطابقة من عدمه وتصدر تقارير تسلم للجهات المختصة.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن الجهاز يتدخل فى جميعع الحالات غير المطابقة والمخالفة للتراخيص، ونقوم بإصدار التقارير للجهات المختصة سواء الجهات القضائية، والفنية، والوزير المختص.

ويقدم برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، فقرة متميزة مع الإعلامية رشا مجدي، والتي أجرت حوارًا شيقًا مع الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء.

ويقوم جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، بدور كبير في الرقابة على الأحياء وإعداد التقارير النهائية المتعلقة بانهيار العقارات.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير. 

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