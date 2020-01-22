التنمية المحلية: نعمل على المشاركة المجتمعية لرفع كفاءة الشوارع

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أنه يتم الآن عمل اشتراك مع المجتمع المدنى من الجامعات المصرية والطلاب وسكان الأحياء لتحقيق عملية التنمية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم رفع كفاءة الشوارع و الأحياء المصرية ، بالإضافة إلى أننا نعمل على المشاركة الاجتماعية لفرز المخلفات من المنبع ورفع كفاءة الشوارع.





وأكد أنه من خلال الحملات المختلفة وندوات التوعية على مستوى المدن والقرى والأماكن، حتى يشعر المواطن بتحقيق نظافة الأحياء المحيطة به والشوارع على أرض الواقع ، مؤكدا ان عملية التحصيل تكون وسهلة ومريحة.





ونوه إلى أنه يوجد مرحلة دراسة تحصين لمراعاة القدرة والملاءة المالية للمواطن، إلى جانب دفع خدمة تجميع المخلفات من السكن والميادين والحدائق للاستناد إلى شركات الجمع وعمل منظمة متكاملة.