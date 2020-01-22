التنمية الدولية البريطانية: اتفاقيات تعاون بـ 6 مليارات جنيه استرليني في مصر.. فيديو

قال برايسون ريتشاردسون، في لقاء خاص مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، إن قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار هي فرصة كبيرة للتعاون بين الطرفين سواء من جانب المملكة المتحدة أو أفريقيا، خصوصًا مع الخبرة التي تتمتع بها بريطانيا في مختلف المجالات، وإنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقات المثمرة التي ستحقق أهداف القمة في فترة وجيزة.

وأضاف برايسون ريتشاردسون، من خلال حوار خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد خروج بريطانيا من البريكست "الاتحاد الأوروبي" تبحث بريطانيا عن فرص في أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والاستثمار للاستفادة من طبيعة أسواقها وانفتاحها على العالم.

وأوضح برايسون ريتشاردسون، أنه حول انعقاد قمة أفريقيا وبريطانيا وقبل انتهائها، تم التوقيع على هامشها مجموعة من الاتفاقيات حول استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه استرليني، مشيرا إلى أنها مجرد البداية نحو مشاريع الاستثمار في أفريقيا والتعاون المستمر بين المملكة المتحدة وأفريقيا.

وأكد برايسون، أن هناك تعاونا بالفعل قائم بين بريطانيا ومصر على مختلف المجالات، وأنه في الفترة القادمة هناك تركيز على المشروعات الخاصة بالمجالات الصحية والطبية، وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية وتوقيع اتفاقات مع المنشآت الطبية بين مصر وبريطانيا.

وذكر برايسون، أيضًا اهتمامهم بالشق الخاص بالتعليم والبنية التحتية ودورها في نهوض المجتمع وتطور جميع المجالات، مشيرًا إلى اهتمامهم بملف الطاقة المتجددة والنظيفة، وأن مشروع الطاقة المتجددة بأسوان "بنبان" القائم بالتعاون بين مصر وبريطانيا سيوفر العديد من فرص العمل وإنتاج الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء، وبالتأكيد هذا سيدعم الاقتصاد المصري بقوة.