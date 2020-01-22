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أخبار البلد

توقيع بروتوكول بين الصحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، توقيع بروتوكول تعاون، بين الوزارة والأكاديمية، لتأهيل وإعداد الكوادر البشرية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

يأتى ذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وإلحاق الكوادر المتميزة بمختلف برامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية بوزارة الصحة.

وقع  البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور محمد فوزري، مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، ومن جانب الأكاديمية الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه بموجب البروتوكول يتم منح العاملين بالوزارة نسبة خصم 40% في مختلف برامج الدراسات العليا بالأكاديمية.

وأضاف "مجاهد" أنه في حالة الدراسة بمقرات الوزارة أو الهيئات التابعة لها سيتم منح نسبة خصم إضافية تصل إلى 10 %، موضحًا أنه سيتم إلحاق المتقدمين من وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بمختلف البرامج التابعة لكلية الدراسات العليا في الإدارة للأكاديمية بالقاهرة.

وأشار "مجاهد" إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا تقديم دورات تدريبية للعاملين بالوزارة لتأهيل المدربين المعتمدين "TOT"، وإعداد القادة من شباب الصف الثاني، وذلك من خلال عقد دورات متخصصة في مجال إعداد القادة، بهدف تحقيق مهارات العرض والاتصال ووضع الاستراتيجيات، وروح فريق العمل، وتقييم إدارة المخاطر.
 
ولفت "مجاهد" إلى أن شروط القبول للدارسين لمختلف البرامج التي تقدمها كلية الدراسات العليا في الإدارة، أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالتقدير المطلوب طبقًا لشروط القبول لكل برنامج من برامج الدراسات العليا المطروحة من قبل الأكاديمية، واجتياز اختبارات القبول المطلوبة طبقًا لشروط القبول لكل برنامج، واجتياز المقابلة الشخصية التي تنظمها الأكاديمية.

وأهدت وزيرة الصحة والسكان درعًا تذكاريا لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تقديرًا لجهوده وتعاونه مع الوزارة لتوفير الفرص التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية للعاملين بالوزارة، كما أهدى رئيس الأكاديمية لوزيرة الصحة درع الأكاديمية.
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