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حوادث

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:03 ص
اماكن الكثافات المرورية
اماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
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أحمد مهدي
يقدم "صدى البلد" خدمة لقائدي المركبات ومرتادي الطرق لتعريفهم بالطرق والمحاور التي تحمل الكثافات المرورية عن طريق صور خرائط من الأماكن الهامة بالقاهرة الكبرى.

وتضم الخرائط اللون الأحمر وهى الطرق التى تشهد كثافات مرورية مرتفعة واللون البرتقالي، وهي كثافات متوسطة واللون الأخضر للطرق المفتوحة. 





والطرق التى تشهد الكثافات هى كوبري 6 أكتوبر، ومحور 26 يوليو، ومنطقة وسط العاصمة، وطريق الأوتوستراد.
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة
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