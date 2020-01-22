بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

يقدم "صدى البلد" خدمة لقائدي المركبات ومرتادي الطرق لتعريفهم بالطرق والمحاور التي تحمل الكثافات المرورية عن طريق صور خرائط من الأماكن الهامة بالقاهرة الكبرى.

وتضم الخرائط اللون الأحمر وهى الطرق التى تشهد كثافات مرورية مرتفعة واللون البرتقالي، وهي كثافات متوسطة واللون الأخضر للطرق المفتوحة.