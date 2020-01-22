نضال الشافعي: الوقوف أمام يحيى الفخراني فى الملك لير حلم





وأضاف نضال الشافعي في تصريح لـ صدي البلد: الوقوف أمام النجم يحي الفخراني حلم وكنت أتمني أن أشاركه في عمل فني والحمد الله تحقق الحلم ، فهو فنان يعطي في البروفات حالة من الحب والصدق ورسم الابتسامة.





مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، أحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، ومجدى كامل، وأحمد عزمى، والنجمات ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، وإخراج تامر كرم.

قال الفنان نضال الشافعي إنه سعيد بردود الفعل التي وصلت إليه عن مسرحية "الملك لير" للنجم يحي الفخراني والتي تعرض علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.