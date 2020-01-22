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حتى لا ننسى .. تعرف على جرائم الجماعة الإرهابية وطرق مواجهتها.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الدكتور كريم عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن ثورة 30 يونيو عكست وعي الشعب المصري ورفضه تغيير هويته، لافتًا إلى أن الشعب المصري التفّ حول بلاده لحمايتها بعدما كشفت الجماعة الإرهابية عن وجهها الحقيقي. 

 

وأضاف الدكتور كريم عبد الرازق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أن التكاتف المؤسسي ووعي الشعب المصري ومساندة الجيش للمواطنين حمى البلاد من براثن الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تصدت لمخطط  يهدف لتغيير المنطقة بالكامل. 

 

وتابع أن مصر هى كانت حجر عثرة في التغيير، مؤكدًا أنه استكمالًا لوعي المصريين بدأ المصريين مرحلة البناء واستعادة مكانة مصر على مستوى أفريقيا ومستوى العالم، موضحًا ان الجماعة الإرهابية تستهدف بث الإشاعات للنيل من روح المصريين.

 

وأوضح أن الجماعة الإرهابية تهدف من خلال الشائعات التي تبثها التقليل من حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، مضيفًا أنه يجب أن تصدى للشائعات الإرهابية من خلال حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام.

 

وأشار إلى أنه من الضرورى التذكير دائمًا بجرائم الإرهاب فى مصر وتوعية المواطنين وثقافتهم من خلال الجامعات، والتواصل والمنتديات التى يشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقارب المسافات وتوضيح الحقائق.

 

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