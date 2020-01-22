خبير يكشف خطورة تأثير مياه الأمطار على سيارتك.. فيديو

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن هناك بعض الإجراءات لابد من اتخاذها فى الاعتبار للحفاظ على السيارة فى فصل الشتاء اثناء سقوط الامطار لان السيارة تتأثر بسقوط الأمطار بشكل كبير .

وأضاف معتز عاطف خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن حدوث بعض التغيرات في طريقة سواقة السيارات وتصليحها قد تؤدي إلى ضرر السيارة اثناء سقوط الامطار.

وأشار خبير السيارات إلى ان شوارع مصر بشكل عام بعد سقوط الأمطار يحدث بها تجمعات المياه التى قد تدخل بأماكن فى السيارة تؤدى إلى ضررها.