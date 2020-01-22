خبير يكشف خطورة تأثير مياه الأمطار على سيارتك.. فيديو

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن هناك بعض
الإجراءات لابد من اتخاذها فى الاعتبار للحفاظ على السيارة فى فصل الشتاء اثناء سقوط
الامطار لان السيارة تتأثر بسقوط الأمطار بشكل كبير .
وأضاف معتز عاطف خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن حدوث بعض التغيرات في طريقة سواقة السيارات وتصليحها قد تؤدي إلى ضرر السيارة اثناء سقوط الامطار.
وأشار خبير السيارات إلى ان شوارع مصر بشكل عام بعد سقوط الأمطار يحدث بها تجمعات المياه التى قد تدخل بأماكن فى السيارة تؤدى إلى ضررها.
وتابع أنه لابد من الحرص على خفض سرعة السيارة عند ملاحظة وجود مياه شديدة ، مؤكدا ان السرعة العالية واستخدام الفرامل تعمل على تسخين الطنابير الخاصة بالفرامل مما تؤدى الى تشققها، محذرا من أنه قد يحدث ضرر معين بالسيارة ويضطر قائد السيارة فى اصطحابها إلى الكهربائى ويتم تعرية احد الاسلاك بها وان لم يتم تغطيته جيدا ، يؤدي ذلك إلى حريقة فى السيارة نتيجة عمل قفلة مفاجئة بها من مياه الأمطار .