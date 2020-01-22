AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى المدينة المنورة تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران الإتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبي ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

أعمال جديدة لـ تركي آل الشيخ في مصر.. تعرف على التفاصيل

هل يجوز للعاطس في الصلاة قول الحمد لله.. اعرف رأي الأزهر

الحي صادر عربتها والمحافظ تدخل.. قصة سيدة الكارو تشعل الفيسبوك: بلم الزبالة علشان أصرف على الأيتام

لم يتمالك دموعه.. والد الشهيد الضاحك: ابني مش خسارة في مصر.. شاهد

أبو الغيط يكشف تفاصيل وثيقة برلين لحل أزمة ليبيا ويحكي ما حدث بالغرف المغلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية الخرائط.. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 من الوكيل اليوم .. صور

القصة الكاملة.. الأمير هاري وميجان ماركل من اللقاء الأول حتى الانفصال عن العائلة المالكة