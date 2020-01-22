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انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي «مرجان-16».. تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية بمختلف الأسلحة.. يهدف لتوحيد أعمال قتال القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:59 ص
التدريب البحرى المشترك
التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16"
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محمد إبراهيم
  • مرجان ١٦:
  • تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر لعدة أيام
  • تنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب
  • تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة
  • تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة
  • يشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب
  • التدريب لتوحيد أعمال قتال القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر
 
انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان-16" والذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.
 
يتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمى.

ويشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

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