وفد من علماء الأورام المصريين بالخارج يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور

زار وفد من أطباء وعلماء الأورام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، للمساهمة في تقديم الدعم لصالح المرضى والتعرف علي سلسلة النجاحات التي حققتها المستشفى مؤخرًا.





جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل (IEOS Birds Alert)، والذى يقام بعنوان "عودة الطيور المهاجرة" تحت رعاية الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر الجارى.





واستقبلت قيادات المستشفى وفد الأطباء المشاركون بالمؤتمر خلال زيارتهم، وتم تنظيم جولة لهم بمختلف أرجاء المستشفى لتعريفهم تفاصيل النجاحات التي حققتها المستشفى مؤخرًا، في تقديم الخدمات المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بجانب سلسلة حملات فحص السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي لسيدات القرى وكذلك مشاركة معمل الباثولوجي في المجلات العالمية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية، وإفتتاح أول مقر متكامل لبنك الدم يضم أجهزة متطورة في جنوب الصعيد.





وأثني وفد الأطباء المشاركون بالمؤتمر الدولي لعلماء الأورام المصريين بالخارج، على التجهيزات الحديثة التي شاهدوها داخل أقسام المستشفي المختلفة من غرف علاج كيماوي وعلاج إشعاعي وغرف عمليات وإقامة داخلية.



