السيسي وجونسون يتوافقان على ضرورة تسوية شاملة للأزمة الليبية.. والإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة.. ومحاكمة الرئيس الأمريكي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

أمير الكويت يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

أمير البلاد يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

رئيسا المجلس السيادي والوزراء بالسودان يرغبان في زيارة الكويت

الأمم المتحدة ترفض إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الأمم المتحدة: سنعمل مع حكومة لبنان الجديدة لدعم الإصلاحات

ماكرون يلتقي اليوم نتنياهو وعباس ويزور القدس الشرقية

مجلس الشيوخ يرفض محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق في محاكمة ترامب

الصين تحذّر من سرعة تفشّي فيروس «كورونا»









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية واللإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جملة من القضايا الإقليمية والوضع ليبيا، وذلك في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.





وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن اللقاء شهد مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، موضحا أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.





وأضاف أن اللقاء تطرق لاستعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن آخر تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، حيث تم التوافق حول حشد الجهود بين مصر وبريطانيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جميع جوانب الأزمة الليبية.





محليا، قالت صحيفة "الجريدة" إنه تزامنًا مع قرار حظر العمالة الفلبينية، فتحت الكويت نافذة على العمالة المنزلية الإثيوبية، وعقد الفريق الفني الكويتي - الإثيوبي الخاص باستقدام العمالة الإثيوبية اجتماعه الأول، وناقش مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم واستقدام هذه العمالة، مرحبًا بالتعاون المستمر بين البلدين على جميع الصعد.





وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، بينما ترأس الجانب الإثيوبي مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية بيرهانو جبريل جيلانية، والسفير الإثيوبي لدى البلاد عبد الفتاح حسن.





وقالت صحيفة "الوطن" إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.





وأفادت صحيفة "الوطن" بتسلم أمير الكويت رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدا لعزيز للإبل، والذي سيقام في العاصمة الرياض الشهر الجاري.





وقد قام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.





وأوضحت صحيفة "الجريدة" أن مجلس الأمة بدأ في جلسته العادية أمس، الثلاثاء، مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي بعد أن أبدت الوزيرة استعدادها للمناقشة.





واعتلى النائب المستجوب الدمخي يمين منصة الرئاسة، فيما اعتلت الوزيرة أسيري يسار منصة الرئاسة.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء، عند مستوى 303ر0 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس، الثلاثاء.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الجريدة" إن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعلنا، أمس، رغبتهما في زيارة الكويت بالفترة المقبلة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.





وقال السفير الكويتي في الخرطوم، بسام القبندي، في تصريح لـ "كونا" بعد لقائه بالبرهان وحمدوك، كل على حدة، بناء على طلبهما، أنهما أكدا رغبة السودان في تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت في كل المجالات، وأبلغاه برغبتهما زيارة الكويت ولقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.





وذكرت صحيفة "القبس" أن الأمم المتحدة ترفض إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا، حسبما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.





وقال سلامة، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية: «لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية.. لا أرى أيضا في المجتمع الدولي استعدادا لإرسال قوات.. لذلك فإنني لا أسعى إلى مثل هذه العملية العسكرية».





وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليست هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل «يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين»، بحسب تعبيره.





وفي الشأن نفسه، أشارت صحيفة "الراي" إلى دعوة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل «في أقرب وقت ممكن» لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.





وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إنّ «أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».





وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى مواصلة المحتجون العراقيون التصعيد للخروج من حالة الشلل السياسي مع عجز الكتل عن التوافق على رئيس جديد للحكومة. وسقط قتلى لليوم الثاني على التوالي، بينما قالت قوات الأمن إنها تعرضت لإطلاق نار.





عادت مشاهد القتل الى العراق لليوم الثاني على التوالي، فغداة مقتل 6 محتجين خلال أكبر تصعيد من نوعه منذ أسابيع، قتل شخصان على الأقل أمس، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الأمن العراقية التي اتهمت المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاح النظام السياسي باستخدام السلاح ضدها.





وأفادت صحيفة "القبس" بإعلان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن رسميًا عن ولادة الحكومة برئاسة حسن دياب.





وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لوكالة «رويترز» إن الحكومة الجديدة تضم 20 حقيبة.





وكان لبنان ينتظر تشكيل حكومة جديدة منذ قدم رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر، بعد أسبوعين من بدء احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.





في السياق نفسه، أعلنت الراي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد منظمة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين أطلقا في اتجاه طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737 التي أسقطت في وقت سابق من الشهر الجاري قرب العاصمة طهران.





وقالت في ثاني تقاريرها الأولية عن الكارثة والذي نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الأول، الاثنين، إن «المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز تور-إم1 أطلقا باتجاه الطائرة المنكوبة»، موضحا أن التحقيق لايزال جاريا لتقييم تأثيرهما.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» إن نائبا في مجلس الشورى (البرلمان) أعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار «لمن يقتل» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب عن كرمان أحمد حمزة قوله: «بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب».





ولم يوضح حمزة إذا ما كان القرار صادرا عن رجال الدين لتهديد ترامب.





وقالت "الراي" إنه في اليوم الأول من زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الأربعاء، كلًّا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ويتوقّف في القدس الشرقية التي تمثّل محور الصراع بين المعسكرين.





دوليا، أبرزت صحيفة "الجريدة" بدء النقاشات في إطار المحاكمة لعزل دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، الثلاثاء، بمعركة مريرة حول ضوابطها مع اتهام الديمقراطيين للجمهوريين بتدبير تبرئة بحسب رغبة رئيس الولايات المتحدة.





بعد خمسة أيام من أداء اليمين الدستورية لإحقاق العدالة بـ«نزاهة»، اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المائة أمس في مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس في واشنطن، برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.





في سياق متصل، قالت صحيفة "القبس" إن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون رفض ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترامب.





وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن السلطات الصحية في أستراليا أعلنت أمس، الثلاثاء، أنه تم فرض حجر على رجل في منزله بعدما ظهرت عليه عوارض وباء جديد يشبه المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) عقب زيارة للصين، في أول إصابة مشتبهة بالفيروس في البلاد.





وذكرت صحيفة "الراي" أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.





وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحافي إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي «يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع».