ضبط عاطل بحوزته ٣٣ لفافة بانجو وسلاح ناري بجمصة

تمكنت مباحث مركز جمصة، من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بجمصه.





تلقي اللواء" فاضل عمار" مدير أمن الدقهليه اخطارا من مأمور قسم شرطه جمصة، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد "محمود شعير " رئيس وحده المباحث، تفيد بقيام عمرو. ع . ا ٣٩ عاما عاطل ، بمزاولة نشاطًا إجرامأ في الإتجار بالمواد المخدرة، وله كارت معلومات وسبق اتهامه في ٧قضايا متنوعة.









وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه ، وبحوزته« ٣٣»،لفافه تحوى نبات البانجو المخدر، وسلاح ناري وطلقه من ذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.





وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح المستخدم للدفاع عن تجارته غير المشروعة.





وتحرر محضر عن الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.