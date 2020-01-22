استقبال 221 ألفا و835 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم استقبال 221 ألفا و835 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.





وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.





وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت "7 ديسمبر الماضي" في 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



