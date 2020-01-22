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محافظات

استقبال 221 ألفا و835 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ببني سويف

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم استقبال 221 ألفا و835 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.

وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت "7 ديسمبر الماضي" في 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة، والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها،حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 221835 سيدة وفتاة "منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس الثلاثاء "، وذلك بواقع: 26227 بالواسطى، و28069 ناصر، و38652 في بني سويف، و 28994 في اهناسيا، و41314 في ببا، و42547 بالفشن، و 16032 في سمسطا .
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