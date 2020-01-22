عرض 67 قطعة أثرية لأول مرة بمتحف سوهاج..صور

افتتح بمتحف سوهاج القومي معرضا أثريًا بعنوان "حملة المشاعل" يضم قطع أثرية تعرض لأول مرة.





وقال علي صديق مدير عام المتحف، أن المعرض يضم 67 قطعة أثرية تعرض لأول مرة للجمهور، من نتاج حفائر البعثات الأثرية العاملة في المواقع الأثرية بمحافظة سوهاج مثل أبيدوس، أخميم، اتريبس المنشأة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة اشهر، كما تم تكريم عدد من السادة الآثريين الذين افنوا حياتهم في خدمة العمل الأثري والمتاحف.

واوضح صديق، أن القطع تستعرض تاريخ محافظة سوهاج منذ عصر الدولة القديمة، وحتى العصر اليوناني الروماني، كما يتم أيضا عرض لبعض قطع من النسيج القباطي لتحكي جميعا قصة الحضارة على أرض الحضارات.

وأشار إلى أنه على هامش المعرض ينظم المتحف ورشة تعليمية للأطفال بعنوان الأثري الصغير، يتم من خلالها تدريب الأطفال على شرح المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف بطريقة مبسطة لربط الأطفال بالمتاحف والتوعية بأهمية وحضارة بلادهم.