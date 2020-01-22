عميد معهد القلب السابق :أحترسوا كارثة البرد يسببها فى القلب .. فيديو

فجر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مفاجأة صادمة تكشف العلاقة بين انخفاض درجات الحرارة والإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الدكتور جمال شعبان،من خلال استضافة فى ندوة بموقع صدي البلد انه احيانا شدة البرودة تسبب أزمات قلبية.



وقال عميد معهد القلب السابق ان انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم ..



وأشار إلى أن هذا التصارع يؤدي إلي تزايد الأحتمالات لتكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية".

بالإنفلونزا والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضي القلب كبار السن.. والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد"، لذلك علينا اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.



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