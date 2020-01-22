AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عميد معهد القلب السابق :أحترسوا كارثة البرد يسببها فى القلب .. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

فجر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مفاجأة صادمة تكشف العلاقة بين انخفاض درجات الحرارة والإصابة بأمراض القلب.


وأوضح الدكتور جمال شعبان،من خلال استضافة فى ندوة بموقع صدي البلد انه احيانا شدة البرودة تسبب أزمات قلبية.


وقال  عميد معهد القلب السابق ان انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم ..


وأشار إلى أن  هذا التصارع  يؤدي إلي تزايد الأحتمالات لتكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية".


بالإنفلونزا والنزلات الشعبية قد تفاقم حالة مرضي القلب كبار السن.. والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد"، لذلك علينا اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.


أليكم التفاصيل بالفيديو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يكشف علاقة الضغط المنخفض بـ الإغماء

فيديوجراف | أضرار البرد على القلب والأطفال في المقدمة

الشتاء وأزمات القلب.. احذر من خطورة البرد

بعد خضوع خالد النبوي لها.. كل ما تريد معرفته عن فوائد دعامة القلب

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة

زلابيا تروي تفاصيل التنمر عليها.. وتؤكد: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو

نائب ليبي يكشف خطة خطيرة ينفذها السراج في طرابلس

الانطلاق الرسمى لقناة الزمالك الليلة.. الكشف عن اسم وموعد البرنامج الرئيسي

اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

إيهاب جلال نمبر وان .. المقاصة يحسم خليفة ميدو فى تدريب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت