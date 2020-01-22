الأورمان تساعد فى زواج 10 عرائس وتسلم ٥ أكشاك للمستحقين بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة خاصة جمعية الأورمان في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والأيتام .





قدمت جمعية الأورمان خلال الشهر الجاري مساعدات زواج وقروض وتجهيز 5 أكشاك بقيمة 329 ألف جنية عبارة عن مساعدات زواج لعدد 10 عرائس يتيمات بمبلغ 70 ألف جنيه بواقع 7000 جنية لكل عروسة وتسليم 22 قرض حسن لأرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف بمبلغ 154 ألف جنية بواقع 7000 جنيه لكل حالة.





ومن جانبه أعلن عادل درغام – مدير جمعية الأورمان بالبحيرة عن تسليم 5 حالات لمشروع الكشك بمبلغ 105 ألف جنيه مشيرا الى تسليم لكل مستفيد الكشك بعد توصيل عداد الكهرباء وبه ديب فريزر وتسليم بضاعة بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم .





يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجمعية الأورمان بالبحيرة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية ورعاية الأيتام وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بمشاركة منظمات المجتمع المدنى للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات .



