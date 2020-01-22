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محافظات

محافظ المنوفية: إجراءات صارمة ضد المقاولين وأصحاب العقارات المخالفة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد امين
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاته بالتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى أعمال البناء المخالف وتحصيل مقابل إشغال ومصروفات على تلك الأدوات والمهمات مع اعتبار المقاول شريك لصاحب البناء المخالف فى البناء بدون ترخيص.

 كما وافق المحافظ على تحصيل نظير مقابل نظافة وإشغالات من قاعات الأفراح الغير مرخصة، مؤكدًا على أنه سيتم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة ، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة 1100 م2 من أملاك الدولة بناحية كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم لإقامة مبنى لهيئة النيابة الإدارية،وكذا الموافقة علي تخصيص مساحة 8 قراريط و17 سهما من أملاك الدولة بحوض السراج بناحية ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم لإقامة مبني لهيئة قضايا الدولة بالمنوفية.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عمر إبراهيم القاضي علي مدرسة ساقية المنقدي الإعدادية التابعة لمركز ومدينة أشمون، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد كامل يحيي عقل علي مدرسة البرانية الابتدائية المشتركة التابعة لمركز ومدينة أشمون، وذلك تخليدًا لذكراهم وما قدموه من تضحيات.

وسيتم نقل تبعية وتسليم مبنى مستشفى التكامل ( ميت سراج – مركز قويسنا ) والأراضي المجاورة لها الي الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لإقامة مستشفى متخصص في علاج الإدمان بقوة (90 سرير) علي أن يتم الإبقاء علي الدور الأرضي للمبني القائم حاليًا لأعمال الطب الوقائي التابع لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

كما تمت الموافقة علي تخصيص مبني مضيفة الرحمة بقرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم علي مساحة 200 م2 بحوض دمايطة المشالي أملاك دولة لصالح جمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.
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