محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مشروعات المياه

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بكلًا من المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.





وناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء - الوضع الراهن للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ""USAID فى ضوء إتفاقية "دعم حلول المتكاملة للمياه" والتي تستهدف زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في بعض محافظات الصعيد.





وأكد المحافظ على أهمية تعظيم آليات سبل التعاون في المجالات التنموية والخدمية وتدعيم جهود الدولة في مشروعات المياه والصرف الصحي والتوسع فى المشروعات التى تخدم المواطنين فى المناطق المحرومة والريفية مشيرًا إلى الدور الفعال الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى دعم وتطوير البنية التحتية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أى عقبة تعرقل سير المشروع وفقًا للجدول الزمني من أجل خروج ذلك المشروع صرحا مميزًا على أرض الواقع.





من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم التعاقد مع المكتب الاستشارى الهندسى "CDM" لتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بالمعابدة مركز أبنوب بسعة تصميمية 20 ألف م3 /يوم والتي ستغذي ما يقرب من 500 ألف مواطن من سكان مركز أبنوب بالإضافة إلى إمداد قرى (دير درنكة- درنكة الجديدة- العزبة البحرية) بخدمات الصرف الصحي في ضوء تقييم الوضع الحالي ومدى تقدم الإنشاءات بمحطة معالجة شطب التي سيتم الربط عليها ليجني ثمار ذلك المشروع 100 ألف مواطن بتلك القرى المستفيدة باعتبار أن الإرتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين يعد بمثابة القاعدة الأساسية التي يقوم بها العمل بالشركة.





وأضاف المهندس عاطف عزت إنه تم بالفعل البدء في أعمال الدرسات الميدانية وإعداد التصميمات الهندسية اللازمة لبدء الأعمال التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات لإمداد المواطنين بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي كما يجري أيضًا في ضوء تفعيل إتفاقية "دعم الحلول المتكاملة للمياه" البدء في إنشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة الألماني بمنطقة شرق أسيوط والذى سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة.