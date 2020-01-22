هنجملها.. مبادرة من أبناء أسيوط لزراعة 500 شتلة مثمرة في الشوارع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ فعاليات مبادرة "هنجملها" وزرع 500 شتلة على مستوى المحافظة ما بين أشجار الزيتون والليمون والرمان كمرحلة أولى للمبادرة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة في مختلف المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع والميادين العامة، مشيرًا إلى تضافر جميع الجهود لتوفير سبل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المبادرة.





جاء ذلك بحضور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة على مستوى الجمهورية وهالة محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وحسام صلاح عبدالعال رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب.





وناشد محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية بضرورة عقد اللقاءات والندوات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي البيئي لديهم وحثهم على المشاركة في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة لإظهارها بصور جمالية وحضارية لائقة مؤكدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتفعيل دور المبادرة والمشاركة الايجابية الفعالة وتشجيعهم على تدشين المبادرات والفعاليات والمساهمة في أعمال التجميل.





وأكد المحافظ على دعمه الكامل لتنفيذ جميع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ روح الإنتماء للوطن بكافة صورها موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بدأت تنفيذ فعاليات مبادرة "هنجملها" بزراعة 500 شجرة بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة ضمن المشاركات المجتمعية.



