تعرف على البنك الذى منحته ماستر كارد جائزة الأسرع نموا فى البطاقات الائتمانية

حصد بنك القاهرة، جائزة "اسرع نمو للبطاقات الائتمانية في مصر" لعام 2019 وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة "ماستر كارد" العالمية، للبنوك الأسرع نموا في مصر من حيث إصدار البطاقات الائتمانية المميزة و تحقيق أعلى معدل نمو في عدد و قيمة المعاملات الشرائية.





حضر حفل تسليم الجائزة عن بنك القاهرة، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك وحازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة وعمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ، وعن مؤسسة ماستر كارد، مجدي حسن مدير عام الشركة في مصر وباكستان ومحمد عاصم المدير التنفيذي للشركة في مصر .





وتعليقًا على حصول البنك على تلك الجائزة، أعرب طارق فايد، عن إعتزازه بحصول بنك القاهرة على الجائزة والتي تعكس الريادة التي حققها البنك في مجال البطاقات الائتمانية، والتي أنعكست علي زيادة حصته السوقية .





وتابع "فايد" أن محفظة البنك من البطاقات الائتمانية قد تخطت حاجز الــ 100 الف بطاقة خلال عام 2019، وكانت واحدة من أهم المنتجات التي عملنا عليها معًا لتقديم أفضل خدمات مصرفية تنافسية للأفراد،إلى جانب نمو المحفظة الائتمانية (الأرصدة المدينة) لتصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017.





و يقدم بنك القاهرة باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقه الفضية ، بطاقة تيتانيوم و بطاقة وارلد ايليت. ويولي بنك القاهرة إهتمامًا بالغًا للبطاقات الائتمانية باتاحة العديد من الخدمات مثل إضافة خدمــة الـ" Contactless" ، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى قيام البنك بحملات ترويجية مكثفة خلال عام 2019 مثل حملات "الكاش باك" المتنوعة التي تغطي كافة انواع المعاملات مثل معاملات الشراء المحلية والدولية والدفع عبر الانترنت وأيضا حملات التقسيط بدون فوائد لبعض أنواع المعاملات مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.





كما قام البنك بتقديم خصومات وتخفيضات حصرية لحاملي بطاقات بنك القاهرة تصل إلى 30% وتشمل بطاقات "الائتمان" وبطاقات "الخصم المباشر" و "المدفوعة مقدما" عند مجموعة منتقاه من المتاجر والمحلات والمطاعم وغيرها من الاماكن الترفيهية ، بالإضافة إلي قيام البنك بحملات تنشيط للبطاقات الائتمانية.





وفى نفس السياق، صرح مجدي حسن، مدير عام مؤسسة "ماستركارد" في مصر وباكستان، قائلا: "يشهد السوق المصري طفرة في تحقيق التحول الرقمي ونشر المدفوعات الإلكترونية، ونحن من جانبنا ندعم هذا التحول من خلال تقديم كل ما لدينا من خبرات طويلة وحلول دفع تكنولوجية لتمكين البنوك من تقديم باقة متنوعة من منتجات الدفع الحديثة، كما نجحت هذه المنتجات في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري وتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية بصورة سهلة وسريعة وآمنة، مما أدي لزيادة ثقتهم في هذه المنتجات واعتمادهم عليها للقيام بمختلف معاملاتهم المالية".





وفي هذا السياق يسعدنا الإشادة ببنك القاهرة كأسرع البنوك نموا في السوق المصري من حيث إصدار البطاقات الإئتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة معاملات الشراء التي تمت بهذه البطاقات في عام ٢٠١٩، ويأتي هذا النجاح نتيجة لجهود البنك في تبني حلول الدفع الرقمية من بطاقات الدفع المميزة والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع التي تعمل بتكنولوجيا “QR code” واستكمالا لهذا النجاح، ستستمر ماستركارد في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل المعاملات المالية تماشيا مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال.



