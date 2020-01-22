تريند الفن.. شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها و طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحققت بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:



شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها بخاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا للاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء الـ21 من شهر يناير. https://www.elbalad.news/4142833





طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد | شاهد نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو دعائي لفيلم قصير تقوم ببطولته. وعلقت أسما شريف منير على الفيديو قائلة: "طلقني Soon".

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خطيبة محمد الشرنوبي توجه رسالة قاسية لجمهوره نشرت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي صورة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف من خلالها عن كسر الكاميرا الأمامية لهاتفها. https://www.elbalad.news/4142807

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