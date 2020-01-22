ضبط عصابة استولت على سيارة نقل محملة بحفاظات أطفال في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات من أسفل المنازل بمركز طوخ وقاموا مؤخرا بسرقة سيارة نقل محملة بمنظفات صناعية من أسفل منزل قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا يفيد بسرقة سيارة نقل محملة بـ247 كرتونة حفاضات اطفال ومنظفات صناعية أخرى كانت تقف بجوار منزل قائدها بطوخ.

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وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات من أسفل المنازل عن طريق قص الضفيرة.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم م. م. ع " وبحوزته بندقية آلية وم. م. ح " وع. م. ع " وع. ع. ا" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.