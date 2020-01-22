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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء المؤتمر الخاص بمبادرة طاقات خاصة للعمل والتي تنظمها نخبة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون متحدي الاعاقة والجمعيات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بنادي العاملين بالمحافظة والأحياء.
 
بحضور الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء مجالس ادارات الجمعيات الاهلية يأتي بهدف إبراز القدرات الخاصة لمتحدي الإعاقة وجعلهم قدوة لنظرائهم  وشعاع أمل لذويهم.

وخلال كلمته وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع الجمعيات المشاركة في تلك المبادرة  مؤكدا فخره واعتزازه بتواجده وسط أبناء بورسعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد المحافظ بما حققه ذوي الاحتياجات والذين شرفوا بورسعيد في جميع البطولات والمحافل الدولية الذي شاركوا فيها ومثلوا  محافظة بورسعيد في بطولات عالمية.


وأضاف أنه لفخر لنا جميعا بأن أكثر من ٣٥ % من اللاعبين المكرمين من رئيس الجمهورية كانوا من أبناء بورسعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لأبنائنا من ذوي الاحتياجات إيمانا بقدرتهم علي الإبداع والابتكار والتفوق. 

وأكد محافظ بورسعيد أن من يستحق الشكر هم الآباء والأمهات لأنهم نجحوا في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم وإدماجهم في المجتمع  فهم يستحقون التحية لأنهم الأبطال الحقيقيون.

وأضاف بأن المحافظة لن تدخر أي جهد في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل استمرار مسيرة النجاح والتفوق في كافة المجالات المشاركين فيها.
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بورسعيد يشهد مبادرة مؤتمر طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة
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