تعرف على أحدث متجر لبيع منتجات أبل في مصر

افتتحت شركة "تريد لاين" الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، متجرها الجديد داخل مول "سيتي سنتر ألماظه"، ليصبح هذا الفرع هو أكبر متجر لعرض منتجات وأجهزة أبل داخل جمهورية مصر العربية.





وتبلغ مساحة الفرع الجديد حوالي 306 أمتار مربعة، لتواصل من خلاله "تريد لاين" تحقيق أفضل تجربة لمستخدمي منتجات أبل داخل مصر، حيث ينقسم الفرع إلى مجموعة أقسام لعرض كافة المنتجات سواء الكمبيوترات الشخصية أو هواتف آيفون المحمولة أو إكسسوارات منتجات أبل المتنوعة.





وشهد حفل افتتاح المتجر الجديد داخل مول "سيتي سنتر ألماظه"، نخبة من قيادات شركة أبل العالمية، بجانب قيادات شركة تريد لاين، بالإضافة إلى عملاء ومستخدمي أجهزة أبل داخل مصر.





وبمناسبة الافتتاح، صرّح إيهاب مدحت نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين، أن الفرع الجديد يأتي ضمن خطة التوسعات التي تنفذها الشركة من أجل تغطية كافة مناطق الجمهورية، حيث سيتم افتتاح المزيد من الفروع خلال العام الجاري 2020، بجانب التوسع في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.





وأطلقت "تريد لاين" مجموعة من العروض الترويجية بمناسبة افتتاح فرعها الجديد، منها عرضا خاصا لمدة 3 أيام فقط بالتعاون مع شركة Valu للتقسيط على فترة 18 شهرا بدون فوائد، وعروض أخرى للتقسيط على فترة 12 شهرا بدون فوائد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك CIB وبنك QNB، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة والعديد من المفاجآت الأخرى التي يمكن لعملاء تريد لاين الاستفادة منها.





كما تتيح "تريد لاين" ميزة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بشراء أيّ نوع من هواتف آيفون من داخل فرع "سيتي سنتر ألماظه"، وذلك بالتعاون مع شركة AXA التي تعد من أكبر شركات التأمين العالمية، ويمتد التأمين لمدة 12 شهرا، ويحصل عليه العميل مجانا بمجرد شراء الهاتف الجديد، وهي ميزة هامة للغاية في ظل ارتفاع تكلفة تغيير شاشة الهاتف في حالة تعرضها للكسر.





وأضاف: "فرعنا الجديد يضم أيضا قسم خاص بالصيانة والدعم الفني لكافة منتجات أبل، وهو خامس فرع للصيانة داخل مصر حتى الآن".





الجدير بالذكر أن سلسلة متاجر تريد لاين نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء أعلى درجات الثقة مع عملاء أبل، من خلال إتاحة جميع منتجات أبل داخل مصر مصحوبة بخدمات حصرية مميزة، مما ساهم في حصول تريد لاين على درجة Apple Premium Reseller وهي أعلى درجة يمكن للموزعين الحصول عليها.



