محافظ الدقهلية: إعداد المقايسات التنفيذية لمنطقتي سوق ستوتة وسندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا مع اللواء علاء ابو دنيا، مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والوفد المرافق له ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بشأن إعداد المقايسات الفعلية التنفيذية لمنطقتي سوق ستوتة وسندوب والانتهاء من اعتماد السعر التقديري للتنفيذ الفعلي.



وكلف المحافظ وحدة تطوير العشوائيات والإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للشئون الهندسية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الطرق في حي غرب والإدارة العامة للمرافق بالمحافظة بالنزول علي الطبيعة مع مسئولي الشركة الوطنية لمعاينة منطقتي سوق ستوتة وسندوب وتحديد الأعمال المطلوبة ومطابقتها بالمقايسات التقديرية للبدء في مراحل التنفيذ.



حضر الاجتماع المهندسة هبه صلاح مدير إدارة تطوير العشوائيات والمهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني والمهندسة سلوي جابر مدير عام إدارة الاستثمار والمهندس أحمد زيدان مدير إدارة البحوث بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.