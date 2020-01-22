إسرائيليون ينشرون فيديو يوثق نقل التمويلات القطرية لـ حماس بـ غزة

تداول نشطاء إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من كاميرا أمنية مثبتة على حاجز بيت حانون "إيرز"، وثقت نقل التمويلات القطرية لحركة حملس عبره وإدخالها إلى غزة.

ويظهر في الفيديو أشخاص يقومون بنقل حقائب التمويلات القطرية من سيارة إلى أخرى، قبل أن تنتقل إلى قطاع غزة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر فيديو يوثق هذه العملية، فيما يبدو تعمدًا من إسرائيل لذلك، في محاولة لشراء الهدوء من غزة لتمرير قمة زعماء العالم للمحرقة (الهولوكوست) التي ستجري في القدس غدًا بهدوء بحسب ما قال المراسل العسكري لقناة 13 العبرية.

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