بيجو لايف تكرم المواهب الشابة في تايمز سكوير بنيويورك

قامت شركة بيجو تكنولوجي الرائدة في صناعة الإنترنت بتكريم أفضل مذيعيها لهذا العام عبر إطلاق صورهم في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.





وتضم القائمة مجموعة من أفضل المواهب الشابة لدينا, نجمة آراب آيدول المغنية الشابة أسماء العسال من مصر، الشاعر كرار الفتلاوي من العراق، خبيرة التجميل والمغنية صوفيا مسعود من المغرب، الرسامة آية محمود من مصر، وعازف العود عبد العزيز القحطاني من السعودية.





وقد تصدر النجم عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة تايمز سكوير في نوفمبر الماضي، مما جعل الشركة تقوم بالترويج لمذيعيها عبر سماء تايمز سكوير، حرصًا منها على دعم المواهب الشابة على تطبيقاتها، فهؤلاء الشباب هم النجوم الحقيقيين، هم من يستحق كامل الدعم والترويج لهم والإيمان بهم، كالنجوم العالميين، هم القيمة الحقيقية، لهذا نضع صورهم أمام العالم أجمع، لا على برج خليفة ليلة رأس السنة.





يأتي ذلك إيمانًا من شركة بيجو تكنولوجي أن العالم يتجه نحو إنترنت معتمد كليًا على البث الحي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتدعيمًا لهذا التطور الضخم الذي يشهده مجال صناعة المحتوي على الإنترنت.



