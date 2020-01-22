ماستركارد تكشف عن أول أغنية تعكس آخر تطورات الهوية.. تفاصيل

في خطوة لتعزيز مكانتها المبنية على الثقة والشغف، ستقوم ماستركارد بإعادة تحديد طريقة تفاعل الناس مع علامتها التجارية وتذكرهم لها من خلال طرح أول أغنية فردية خاصة بها. وبما أن تجارب العملاء هي أكثر ما يحدد طبيعة العلامة التجارية في نظر المستهلك، تعتزم ماستركارد تصميم تجارب للمستهلكين تلائم حواسهم وتعزز صورة علامتها بطرق جديدة ومميزة.





وفي هذا السياق، تتعاون ماستركارد مع مؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي نيكولاس موليندر للعمل مع فنانين عالميين صاعدين لاستخدام نغمتها الصوتية لتقديم تجربة موسيقية تحمل معنى وهدف جديدين لعلامتها التجارية. وقد تم تقديم النغمة الصوتية للشركة في عام 2019، وهي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية تعرف الناس على علامة ماستركارد اليوم وفي المستقبل، وتتميز هذه النغمة بمرونة كبيرة تجعلها مألوفة ومتماشية مع الثقافات الموسيقية على اختلافها وتنوّعها.





ولإنتاج أول أغنية تجسد الهوية الصوتية لعلامتها التجارية وتعكس قيمها على أفضل وجه، تعاونت ماستركارد مع الفنانة السويدية نادين راندل. وسيتم إطلاق الأغنية الفردية التي تحمل عنوان "Merry Go Round"، في بث مباشر خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وهو حدث يقام بالشراكة مع راديو iHeart بتاريخ 8 يناير الجاري، وتحكي هذه الأغنية قصة بداية جديدة مع إمكانات لا تقدر بثمن.





وفي تعليقه على هذا التعاون، قال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال في ماستركارد: "نحن ننظر إلى الهوية الصوتية بصفتها الوسيلة الجديدة للتعبير عن علامتنا التجارية، حيث تعتبر أداة فعالة تتيح لنا الوصول إلى المستهلكين من خلال الشغف الذي يربطنا جميعًا. ويسرنا جدًا التعاون مع الفنانة نادين في أغنية ’Merry Go Round‘ التي تستخدم النغمة الموسيقية المميزة لماستركارد، وتعكس الأساليب العديدة التي يمكن من خلالها استخدام العلامة التجارية بما يتجاوز الوسائل التقليدية".





وعملت ماستركارد على إعادة صياغة الطريقة التي تمكن الصوت من التعبير عن علامتها التجارية، على أن يكون في الوقت نفسه عاملًا يعزز أمان المدفوعات ومصداقيتها، بما يبعث الشعور براحة البال لدى المستهلكين أثناء قيامهم بمعاملاتهم اليومية، حيث تم دمج النغمة الصوتية لماستركارد في أكثر من 7.6 مليون نقطة دفع في جميع أنحاء العالم حتى الآن.





ووفقًا لاستبيان أجرته ماستركارد ومؤسسة GfK Global، يرى 77% من المشاركين في الاستبيان أن النغمة الصوتية لماستركارد أضفت المزيد من الإحساس بالثقة على بيئة المعاملات والتجزئة.





ويمكن الاستماع إلى أغنية "Merry Go Round" عبر تطبيق RADIO.com، أو عبر يوتيوب أو تنزيلها قريبًا عبر خدمات بث الأغاني المفضلة لديكم. وتعتبر "Merry Go Round" أول أغنية مفردة في ألبوم ستصدره ماستركارد في وقت لاحق من عام 2020.



